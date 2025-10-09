Niente bestemmie ad Appiano. “Chivu ha detto chiaramente alla squadra che…”

"Ogni allenatore ha la sua fissazione. Quella di Cristian Chivu è la formazione. E non in nome di una pretattica antidiluviana, ma perché - ipse dixit - «Nessuno deve sentirsi già sicuro e tutti devono farsi trovare pronti». In questo modo Chivu vuole responsabilizzare la squadra. L’idea è semplice: se un giocatore sa già dal giorno prima di non scendere in campo l’adrenalina scende e, con essa, attenzione e motivazioni. Invece, comunicando la formazione tre ore prima ai giocatori, Chivu punta ad aumentare il senso di responsabilità dei suoi soldati. Questo fa sì che gli allenamenti di rifinitura si consumino in un tourbillon di pettorine, dove i giocatori vengono fatti ruotare senza che riescano a capirci qualcosa", si legge infatti su Tuttosport.