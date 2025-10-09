Anche Federico Dimarco lo ha ammesso nella conferenza stampa post vittoria dell'Inter contro la Cremonese: Chivu comunica la formazione ai giocatori solamente nella riunione tattica tre ore prima della partita.
Niente bestemmie ad Appiano. “Chivu ha detto chiaramente alla squadra che…”
"Ogni allenatore ha la sua fissazione. Quella di Cristian Chivu è la formazione. E non in nome di una pretattica antidiluviana, ma perché - ipse dixit - «Nessuno deve sentirsi già sicuro e tutti devono farsi trovare pronti». In questo modo Chivu vuole responsabilizzare la squadra. L’idea è semplice: se un giocatore sa già dal giorno prima di non scendere in campo l’adrenalina scende e, con essa, attenzione e motivazioni. Invece, comunicando la formazione tre ore prima ai giocatori, Chivu punta ad aumentare il senso di responsabilità dei suoi soldati. Questo fa sì che gli allenamenti di rifinitura si consumino in un tourbillon di pettorine, dove i giocatori vengono fatti ruotare senza che riescano a capirci qualcosa", si legge infatti su Tuttosport.
Chivu è diverso da Inzaghi anche in questo, in quanto l'ex tecnico nerazzurro faceva ripetere esercizi e movimenti alla squadra quasi in maniera ossessiva a tal punto che i giocatori in campo si muovevano quasi come gli ingranaggi di un orologio. Ma quella della formazione non è l'unica novità di Chivu:
"Chivu, per esempio, ha detto chiaramente alla squadra di non voler sentire bestemmie nelle partitelle: il che è cosa buona e giusta a prescindere, ma aiuta anche i giocatori a mantenere il controllo in campo (questo porta ad attuare scelte migliori quando sale la pressione)", aggiunge Tuttosport.
