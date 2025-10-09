C'è preoccupazione in casa Inter. Il motivo? Gli impegni con l'Argentina di Lautaro Martinez . Il capitano nerazzurro si trova negli Stati Uniti per disputare due amichevoli con la sua Nazionale, ma la seconda ha avuto uno spostamento di data e di sede per questioni di ordine pubblico. Cambio di programma per il Toro, che tornerà però a Milano lo stesso giorno previsto al momento della sua partenza. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "I tempi del rientro in Italia non cambieranno, ma la sostanza di fatto sì. Perchè Lautaro Martinez, dopo gli impegni in nazionale e con la sfida scudetto alla Roma dietro l'angolo, tornerà ad allenarsi ad Appiano con un giorno di riposo in meno rispetto a quanto previsto inizialmente".

"Nonostante lo slittamento di 24 ore, il piano di volo di Lautaro non cambia: il capitano è atteso giovedì 16 alla Pinetina, e avrà a disposizione due giorni per preparare la sfida dell'Olimpico contro la Roma col resto della squadra. Certo, sarà un Lautaro inevitabilmente meno riposato, visto che giocherà nella notte tra martedì e mercoledì e avrà giusto il tempo di salire su un aereo per Milano. Il tempo di smaltire il jet lag e volo intercontinentale, quello no. Lautaro atterrerà in Italia non prima del tardo pomeriggio di mercoledì, anzichè nella notte tra martedì e mercoledì".