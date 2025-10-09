C'è preoccupazione in casa Inter. Il motivo? Gli impegni con l'Argentina di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si trova negli Stati Uniti per disputare due amichevoli con la sua Nazionale, ma la seconda ha avuto uno spostamento di data e di sede per questioni di ordine pubblico. Cambio di programma per il Toro, che tornerà però a Milano lo stesso giorno previsto al momento della sua partenza. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "I tempi del rientro in Italia non cambieranno, ma la sostanza di fatto sì. Perchè Lautaro Martinez, dopo gli impegni in nazionale e con la sfida scudetto alla Roma dietro l'angolo, tornerà ad allenarsi ad Appiano con un giorno di riposo in meno rispetto a quanto previsto inizialmente".
Lautaro, meno riposo ma non cambiano i tempi di rientro: ecco quando sarà a Milano
"Lo slittamento è figlio di un cambio di programma dell'Argentina, che giocherà la partita contro Porto Rico - la seconda delle due amichevoli nell'agenda dei campioni del mondo durante questa sosta - martedì 14 ottobre, anzichè lunedì 13. A Miami anzichè a Chicago".
"Nonostante lo slittamento di 24 ore, il piano di volo di Lautaro non cambia: il capitano è atteso giovedì 16 alla Pinetina, e avrà a disposizione due giorni per preparare la sfida dell'Olimpico contro la Roma col resto della squadra. Certo, sarà un Lautaro inevitabilmente meno riposato, visto che giocherà nella notte tra martedì e mercoledì e avrà giusto il tempo di salire su un aereo per Milano. Il tempo di smaltire il jet lag e volo intercontinentale, quello no. Lautaro atterrerà in Italia non prima del tardo pomeriggio di mercoledì, anzichè nella notte tra martedì e mercoledì".
