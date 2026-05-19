Inter, almeno 8 giocatori al Mondiale: la verità su Dumfries. E per Sucic…

Dumfries, Sucic ma non solo: saranno almeno 8 i giocatori dell'Inter convocati per il Mondiale e ciò può influire sul loro futuro

Ieri sera l'Inter si è ritrovata a tavola, in un locale vicino a Fondazione Prada, per festeggiare ancora il double. Presenti giocatori, dirigenti, famiglie e anche capi aree della società in attesa poi di vedere calato il sipario sulla stagione sabato prossimo dopo Bologna-Inter.

"Nella festa scudetto, invece, Calhanoglu si è detto focalizzato sul Mondiale con la Turchia, ma l’Inter vuole tenerlo anche per evitare la telenovela mercato dell’estate scorsa. Nessun problema per Akanji, diventato al 100% nerazzurro con un riscatto da 15 milioni. Tra i campioni d’Italia gli altri che andranno al Mondiale saranno capitan Lautaro con l’Argentina, l’olandese De Vrij (in scadenza) e la novità Bonny con la Costa d’Avorio, oltre a coloro che sperano ancora come Carlos Augusto e Bisseck", chiosa il CorSport.