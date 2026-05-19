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Inter, almeno 8 giocatori al Mondiale: la verità su Dumfries. E per Sucic…
Ieri sera l'Inter si è ritrovata a tavola, in un locale vicino a Fondazione Prada, per festeggiare ancora il double. Presenti giocatori, dirigenti, famiglie e anche capi aree della società in attesa poi di vedere calato il sipario sulla stagione sabato prossimo dopo Bologna-Inter.
"Non per tutti i giocatori però il sipario sulla stagione calerà sabato sera, dopo l'ultima partita di campionato a Bologna. Per almeno 8 nerazzurri il cammino proseguirà al Mondiale con inevitabili conseguenze da mettere in preventivo in chiave mercato da parte dei principali club europei. A questo proposito non si può non pensare anzitutto a Dumfries, tornato protagonista nel momento finale della stagione, ma sul quale pende una clausola rescissoria da 25 milioni attivabile nel mese di luglio. Si tratterebbe senz’altro di un prezzo di saldo per un calciatore che con le prestazioni in crescendo degli ultimi due anni è diventato un pilastro del gruppo interista", spiega il Corriere dello Sport che cita anche Sucic tra i giocatori che possono mettersi in vetrina, cosa più difficile per Thuram vista la concorrenza nell'attacco francese.
"Nella festa scudetto, invece, Calhanoglu si è detto focalizzato sul Mondiale con la Turchia, ma l’Inter vuole tenerlo anche per evitare la telenovela mercato dell’estate scorsa. Nessun problema per Akanji, diventato al 100% nerazzurro con un riscatto da 15 milioni. Tra i campioni d’Italia gli altri che andranno al Mondiale saranno capitan Lautaro con l’Argentina, l’olandese De Vrij (in scadenza) e la novità Bonny con la Costa d’Avorio, oltre a coloro che sperano ancora come Carlos Augusto e Bisseck", chiosa il CorSport.
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