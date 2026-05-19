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Tuttosport: “Budget Inter? Meno di 50 mln, ecco la vera cifra. Ausilio dovrà…”
"Archiviata la domenica della festa, l’Inter è già proiettata sul futuro: Cristian Chivu è atteso in sede per prolungare il contratto (fino al 2028) e adeguare lo stipendio (che arriverà a 3.5 milioni a stagione), mentre Piero Ausilio e Dario Baccin stanno programmando l’annuale “caccia al tesoro” per moltiplicare il budget consegnato loro dalla proprietà per la campagna rafforzamento della squadra". Apre così l'articolo di Tuttosport che indica in 40-45 mln il budget stanziato da Oaktree - cifra più bassa rispetto a quanto circolato da altre fonti - che potrebbe arrivare a 100 considerando le cessioni senza il sacrificio dei big.
"Proposito che riguarda tutti i giocatori in rosa con l’aurea eccezione di Denzel Dumfries che ha nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni che potrebbe fare gola a qualche club di Premier, torneo da sempre ambito dall’olandese. Il primo tappo i responsabili dell’area tecnica l’hanno stappato già ieri sera nel corso della festa in Duomo: la salvezza del Cagliari rende obbligatorio il riscatto di Sebastiano Esposito, il che garantirà all’Inter 4 milioni più il 40% sull’eventuale rivendita", segnala Tuttosport che poi aggiunge come gli addii di Sommer, Acerbi e Darmian libereranno 11 mln nel monte ingaggi e potrebbe anche aggiungersi Mkhitaryan mentre De Vrij dovrebbe rinnovare.
"Gran parte del tesoretto, dovrà comunque arrivare dalle cessioni. Premesso che potrebbero arrivare offerte - che comunque andrebbero valutate - per giocatori che l’Inter vorrebbe tenersi stretta (in primis Sucic, quindi Diouf, che Chivu vorrebbe trasformare in esterno a tutta fascia), i due maggiori indiziati per salutare sono Davide Frattesi e Luis Henrique. Scontato l’addio dell’italiano che quest’anno con Chivu ha giocato ancora meno che con Inzaghi quando - tramite il suo procuratore - aveva già reclamato spazio. A bilancio il suo cartellino è a 12.8 milioni e questo rende più ampio il numero di club che possono permetterselo: difficile che l’Inter, anche alla luce del suo rendimento nell’ultima stagione, dica no a offerte da 25-30 milioni. Per Luis Henrique la situazione è resa più complicata dal fatto che sia stato acquistato dall’Inter soltanto un anno fa e quindi il suo cartellino pesa ancora molto a bilancio: sono infatti necessari 17.9 milioni per non fare una minusvalenza e pure in questo caso l’Inter mantiene l’asticella a quota 25-30 milioni", scrive Tuttosport.
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