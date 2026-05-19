"Archiviata la domenica della festa, l’Inter è già proiettata sul futuro: Cristian Chivu è atteso in sede per prolungare il contratto (fino al 2028) e adeguare lo stipendio (che arriverà a 3.5 milioni a stagione), mentre Piero Ausilio e Dario Baccin stanno programmando l’annuale “caccia al tesoro” per moltiplicare il budget consegnato loro dalla proprietà per la campagna rafforzamento della squadra". Apre così l'articolo di Tuttosport che indica in 40-45 mln il budget stanziato da Oaktree - cifra più bassa rispetto a quanto circolato da altre fonti - che potrebbe arrivare a 100 considerando le cessioni senza il sacrificio dei big.

"Gran parte del tesoretto, dovrà comunque arrivare dalle cessioni. Premesso che potrebbero arrivare offerte - che comunque andrebbero valutate - per giocatori che l’Inter vorrebbe tenersi stretta (in primis Sucic, quindi Diouf, che Chivu vorrebbe trasformare in esterno a tutta fascia), i due maggiori indiziati per salutare sono Davide Frattesi e Luis Henrique. Scontato l’addio dell’italiano che quest’anno con Chivu ha giocato ancora meno che con Inzaghi quando - tramite il suo procuratore - aveva già reclamato spazio. A bilancio il suo cartellino è a 12.8 milioni e questo rende più ampio il numero di club che possono permetterselo: difficile che l’Inter, anche alla luce del suo rendimento nell’ultima stagione, dica no a offerte da 25-30 milioni. Per Luis Henrique la situazione è resa più complicata dal fatto che sia stato acquistato dall’Inter soltanto un anno fa e quindi il suo cartellino pesa ancora molto a bilancio: sono infatti necessari 17.9 milioni per non fare una minusvalenza e pure in questo caso l’Inter mantiene l’asticella a quota 25-30 milioni", scrive Tuttosport.