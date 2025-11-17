Ultimo giorno di riposo per Inter e Milan, che domani torneranno ad allenarsi in vista del derby di domenica sera. I due tecnici attedono il rientro dei calciatori impegnati con le varie Nazionali, come scrive Il Giorno: "Entrambe le protagoniste del derby torneranno a lavorare soltanto domani, dopo una prima serie di allenamenti la settimana scorsa e alcuni giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri e Cristian Chivu. Notizia di ieri: ci sarà da subito Calhanoglu, escluso da Spagna-Turchia a causa di un problema al polso accusato contro la Bulgaria".
Inter, domani la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile: subito in gruppo Calhanoglu
Ultimo giorno di riposo per i nerazzurri, così come per il Milan: si entra nel vivo della settimana che porterà al derby
"A causa degli impegni con le nazionali, i tecnici di Inter e Milan rivedranno gli ultimi giocatori reduci dalle rispettive partite soltanto nella giornata di giovedì. Chivu riavrà a disposizione Akanji, Sucic e Zielinski, mentre Allegri potrà riprendere a lavorare con Saelemaekers, Bartesaghi, De Winter e Athekame".
