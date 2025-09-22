Si è vista un'Inter diversa, molto più feroce e aggressiva, ma ci sono ancora alcune cose da migliorare come la mira sotto porta

Andrea Della Sala Redattore 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 13:16)

Si è vista un'Inter diversa con il Sassuolo, molto più feroce e aggressiva, ma ci sono ancora alcune cose da migliorare come la mira sotto porta. I principi di Chivu iniziano a vedersi, ma la strada è ancora lunga.

"Un’altra Inter è possibile, ma ogni cambiamento genera prezzi da pagare, in questo caso il finale della paura con il Sassuolo assatanato alla ricerca di un 2-2 che sarebbe stato clamoroso. L’Inter ha dominato in lungo e in largo, ha creato una cifra di occasioni, ma ne ha ricavato due misere reti, una per giunta è stata un autogol, e qui sta la magagna. La mira va aggiustata, le partite devono essere chiuse prima e neppure sul 2-0 si è sicuri di niente, non ci si può rilassare come è capitato ieri sera, quando il Sassuolo ha riaperto il discorso con Cheddira e ha costretto l’Inter ad annaspare. La cronaca dice questo. L’analisi parla d’altro, comunica un cambiamento. L’Inter è diventata più feroce e diretta, qualcosa di nuovo si comincia a vedere. Chivu è in marcia, sta traghettando l’Inter verso un calcio diverso, più intenso e fibrillato rispetto a quello di Simone Inzaghi", analizza La Gazzetta dello Sport.

"L’operazione non è semplice perché tanti giocatori sono gli stessi, anche se figure differenti sono in emersione. Per esempio, Petar Sucic, ritornato sui livelli dell’esordio luccicante contro il Toro. Oppure Pio Esposito, al quale manca soltanto il gol e non è cosa da poco, perché il gol è l’ossessione di ogni centravanti e se non arriva, l’ansia sale. Persino Luis Henrique, nello spezzone finale, si è reso utile e con la sua tecnica brasiliana ha fatto capire che forse qualche uomo lo salterà. I tre punti sono fondamentali perché permettono all’Inter di risalire la corrente della classifica, a meno tre dalla zona Champions. Le prossime due giornate, contro Cagliari e Cremonese, andranno sfruttate per riportarsi in alto. Chivu deve lavorare sulla freddezza davanti alla porta e sui cali di tensione, nel complesso ci pare che la sua macchina l’abbia accesa e avviata", aggiunge Gazzetta.