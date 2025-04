L'ultima vicenda che ha visto coinvolto José Mourinho , l'aggressione a Okan Buruk nella finale di gare tra Fenerbahce e Galatasaray, è finita nel mirino di Marco Tardelli. Nel suo articolo sul quotidiano La Stampa , l'ex calciatore dell'ex allenatore nerazzurro ha scritto: "Una sconfitta deve farti riflettere e farti capire gli errori, per poterti correggere su scelte sbagliate e migliorare, accettando anche che, ogni tanto, i tuoi colleghi possono essere stati più bravi. Quello che ci hai fatto vedere in televisione alla fine della partita, caro Mourinho è stato deplorevole per vari motivi. Uno è che se affronti il tuo avversario, lo fai face to face senza colpirlo alle spalle come hai fatto l’altra sera, non dandogli la possibilità di replica".

"Ho letto degli articoli dove ti definiscono “fumantino”, tendendo a minimizzare. No, io non lo farò. Lo Sport, in questo caso il calcio, deve essere d’insegnamento per far brillare quei valori che servono ai ragazzi nella loro crescita. Il calcio si ama, non si usa, e chi l’ha giocato lo sa. Tu hai raggiunto traguardi incredibili che avrebbero dovuto tenerti lontano da questo tipo di atteggiamento. anzi avresti dovuto essere “l’esempio” ma…", ha concluso in merito.