Il Galatasaray è stato duro e ha chiesto che venga punito. Ma il Fenerbahce si schiera al fianco di José Mourinho . L'ultimo episodio che vede coinvolto l'ex allenatore nerazzurro, che ha preso letteralmente per il naso Okan Buruk dopo una gara di Coppa, ha scatenato un putiferio. In attesa di capire la squalifica dell'allenatore, il club turco si è schierato con il tecnico portoghese.

In un comunicato la società ha scritto: "Questa è la nostra dichiarazione in merito a Okan Buruk. L'allenatore del Galatasaray si è avvicinato al nostro direttore tecnico José Mourinho, mentre parlava con gli arbitri a fine partita, con il pretesto di stringergli la mano. Ma lo ha provocato con gesti e parole irrispettosi. Quando Mourinho gli ha toccato il naso in risposta a quelle provocazioni, Buruk si è gettato a terra in maniera esagerata".