Marco Tardelli, nel suo editoriale per La Stampa, ha parlato anche dell'Inter e dell'ultimo turno di Champions: «È arrivata la prima sconfitta europea anche per l’Inter, certamente non la solita convincente e brillante. La beffa è arrivata nel finale dopo le sostituzioni, forse troppo azzardate, di giocatori importanti che avrebbero potuto aiutare a portare a termine un risultato positivo», ha scritto l'ex giocatore a proposito dei nerazzurri.

Nel suo articolo ha parlato anche della sconfitta dell'Atalanta: «Ha confermato di essere ormai una squadra di grande livello: non meritava di perdere, un pari sarebbe stato forse più giusto per quanto espresso contro il calcio». E sulla Juveinvece Tardelli si è espresso in questi termini: «Una squadra determinata e cattiva ha superato in maniera netta un City irriconoscibile. I bianconeri hanno controllato il primo tempo ed osato nel secondo colpendo con il solito Vlahovic, spesso criticato, ma con i numeri sempre dalla sua parte. Motta non ha sbagliato niente e la prestazione potrebbe cambiare l’andamento della Champions e del campionato».