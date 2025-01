Tardelli: “Impossibile chiedere di più all’Inter. Può vincere la Champions”

Marco Tardelli, intervistato da Repubblica, ha fatto il punto sull'Inter e non solo a poche ore dall'ultima gara della fase a gironi di Champions League. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: «Inzaghi schiera le seconde linee in Champions? Le riserve oggi non esistono più. Ci sono cinque sostituzioni, quelli che iniziano in panchina sono titolari che giocano meno. Prendete Frattesi: è un giocatore importante, eppure parte fuori».