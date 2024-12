Serata negativa per tutta l'Inter a Leverkusen, in particolare per il reparto offensivo nerazzurro che non è riuscito a creare nulla. Zero tiri in porta, zero pericoli creati alla difesa del Bayer. Thuram e Taremi non hanno di certo vissuto la loro miglior serata.

"Il problema non è solo la ThuTa in sé, coppia apparecchiata per la seconda partita in Champions e praticamente nulla davanti al Leverkusen. È l’Inter per intero che, per una sera stramba, ha smarrito la sua anima offensiva e si è trasformata in una squadra sparagnina, una di quelle che si accontentano di un pareggino arraffazzonato e poi finiscono per essere beffate dagli dei spietati che governano il pallone. Per questo, fa un effetto straniante leggere quello 0 così rotondo alla voce “tiri in porta”, dimostrazione pratica di come tutta la squadra abbia fatto appena il solletico al Bayer di Xabi Alonso: non è un caso se dal febbraio 2022 contro il Liverpool l’Inter non concludeva un match di Champions senza mai centrare lo specchio avversario", spiega La Gazzetta dello Sport.