Contro il Barcellona è stato decisivo, dopo aver sostituito Lautaro. Taremi contro il Torino cercherà una continuità di rendimento che finora gli è mancata e giocherà in coppia con Correa. Dell'iraniano, il Corriere dello Sport scrive: "Inzaghi ha l’obiettivo di suggellare la ripartenza definitiva dell’attaccante iraniano, mancato protagonista di una stagione che fino al match con i catalani era stata ben al di sotto delle aspettative. Nella notte più importante però la punta ex Porto è uscita dal buio, risultando decisivo dopo aver rimpiazzato Lautaro a una ventina di minuti dal termine dei tempi regolamentari. Non solo l’assist per il gol decisivo di Frattesi nei supplementari, ma anche lucidità nei momenti chiave e spirito di sacrificio nei momenti più complessi".

Taremi lavorerà in questo finale di stagione per dimostrare "che il vento è davvero cambiato" e sfrutterà le ultime gare per ritrovare il ritmo partita "mai avuto anche a causa della pubalgia, guaio che non gli ha permesso di allenarsi con continuità negli ultimi mesi". Nella testa sua e pure quella di Inzaghi, scrive CdS: "Un ottimo finale di stagione in campionato, inoltre, costituisce il presupposto base per sperare di poter avere uno spazio anche in finale all’Allianz Arena, dove Inzaghi potrebbe inserirlo a gara in corso con l’auspicio di ottenere un bis rispetto al match con il Barcellona".