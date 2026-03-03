Il fantasista argentino Nico Paz tornerà titolare questa sera contro l'Inter dopo essere partito in panchina nella gara contro il Lecce per una "punizione" datagli da Fabregas.
Como, torna Nico Paz dopo il castigo di Fabregas. Sogno proibito Inter, assalto andato a vuoto
"Un solo dieci sulle spalle. Quelle di Nico Paz. Stasera il Sinigaglia sarà teatro di una partita speciale, il primo atto della semifinale di Coppa Italia che il Como giocherà contro l’Inter, priva del suo capitano El Diez Lautaro Martinez. Niente derby argentino ma per entrambe le squadre sfida che vale una stagione. Per il Como è un appuntamento con la storia", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Per Nico Paz il match ha un sapore speciale dopo la panchina punitiva contro il Lecce di domenica scorsa a causa di un piccolo ritardo alla riunione tecnica della mattinata. Fabregas sulla disciplina non transige, così il Diez è sceso in campo soltanto a metà della ripresa quando la partita non aveva più nulla da dire, con i compagni avanti per 3-1 e in totale controllo. Un po’ di tristezza nel cuore c’era, in campo non si è vista perché, sebbene molto giovane, Nico è un grande professionista. Ma ci teneva tanto a giocarla quella partita dopo non avere potuto partecipare alla grande festa di Torino contro la Juve, causa squalifica. Un velo di amarezza si è percepito nel post-partita con un entusiasmo non pari a quello dei compagni in festa sotto la curva, primo ad andare sotto la doccia. Ma il caso è chiuso, contro l’Inter ci sarà".
"Paz era anche il sogno proibito nerazzurro, e lui lo sa bene. Corteggiato apertamente dal vicepresidente Javier Zanetti, che sperava nel ruolo di Cupido di papà Pablo, compagno nell’Argentina all’Olimpiade di Atlanta 1996 e al Mondiale 1998 in Francia. Assalto andato a vuoto perché nel cuore di Nico a fianco di quello del Como c’è tatuato lo stemma coronato del Real Madrid, la squadra in cui è cresciuto. E che ha continuato a credere in lui come testimoniano le clausole di recompra inserite nel contratto. La prima finestra è andata a vuoto la scorsa estate. Un premio per il Como che lo ha valorizzato fino a fargli meritare il debutto nell’Albiceleste al fianco di Messi. Ma anche l’interesse nel vederlo esplodere definitivamente, perché nel calcio capitano le stagioni fortunate. Ma il one shot non è il caso di Nico, che quest’anno ha implementato gli score. La scorsa stagione sei gol e nove assist; oggi già un ribaltamento (nove più sei), e mancano ancora undici partite", aggiunge Gazzetta.
