"Per Nico Paz il match ha un sapore speciale dopo la panchina punitiva contro il Lecce di domenica scorsa a causa di un piccolo ritardo alla riunione tecnica della mattinata. Fabregas sulla disciplina non transige , così il Diez è sceso in campo soltanto a metà della ripresa quando la partita non aveva più nulla da dire, con i compagni avanti per 3-1 e in totale controllo. Un po’ di tristezza nel cuore c’era, in campo non si è vista perché, sebbene molto giovane, Nico è un grande professionista. Ma ci teneva tanto a giocarla quella partita dopo non avere potuto partecipare alla grande festa di Torino contro la Juve, causa squalifica. Un velo di amarezza si è percepito nel post-partita con un entusiasmo non pari a quello dei compagni in festa sotto la curva, primo ad andare sotto la doccia. Ma il caso è chiuso, contro l’Inter ci sarà".

"Paz era anche il sogno proibito nerazzurro, e lui lo sa bene. Corteggiato apertamente dal vicepresidente Javier Zanetti, che sperava nel ruolo di Cupido di papà Pablo, compagno nell’Argentina all’Olimpiade di Atlanta 1996 e al Mondiale 1998 in Francia. Assalto andato a vuoto perché nel cuore di Nico a fianco di quello del Como c’è tatuato lo stemma coronato del Real Madrid, la squadra in cui è cresciuto. E che ha continuato a credere in lui come testimoniano le clausole di recompra inserite nel contratto. La prima finestra è andata a vuoto la scorsa estate. Un premio per il Como che lo ha valorizzato fino a fargli meritare il debutto nell’Albiceleste al fianco di Messi. Ma anche l’interesse nel vederlo esplodere definitivamente, perché nel calcio capitano le stagioni fortunate. Ma il one shot non è il caso di Nico, che quest’anno ha implementato gli score. La scorsa stagione sei gol e nove assist; oggi già un ribaltamento (nove più sei), e mancano ancora undici partite", aggiunge Gazzetta.