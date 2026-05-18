L'Inter ha intenzione di lasciare liberi da martedì i giocatori che faranno il Mondiale: chi salterebbe il Bologna in questo caso?

Marco Astori Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 11:32)

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Archiviata la grande festa di ieri dopo la consegna del trofeo dello scudetto, all'Inter manca solo l'ultimo capitolo della stagione nel prossimo weekend contro il Bologna al Dall'Ara, gara che non avrà valore a livello di classifica.

Come è emerso ieri, l'Inter ha intenzione di lasciare liberi da martedì i giocatori che faranno il Mondiale e andare a Bologna solo con quelli che non andranno al Mondiale più i giovani. Ma chi salterà quindi la gara coi rossoblu se quest'indiscrezione fosse confermata?

Sicuramente Denzel Dumfries che andrà con l'Olanda, in forse ma possibile la convocazione di Stefan De Vrij con gli Oranje. Petar Sucic ci sarà con Croazia, così come Marcus Thuram con la Francia, Ange-Yoan Bonny con la Costa d'Avorio, Manuel Akanji con la Svizzera e Hakan Calhanoglu con la Turchia. In bilico le chiamate di Yann Bisseck con la Germania e Carlos Augusto con il Brasile, preconvocato però da Ancelotti col Brasile.

Occhio infine a Lautaro Martinez, che merita un capitolo a parte: ""Potrebbe fermarsi qui per questa stagione, visto che è tutto da verificare, peraltro, se Lautaro sarà in campo anche contro il Bologna per l’ultimo turno della Serie A. Il Toro, evidentemente, è tra coloro che trascorreranno parte dell’estate negli Usa, per rassegna iridata. Poi, la rinuncia a Bologna, dipenderà anche dalla sua volontà, visto che quando si impunta è difficilmente “contenibile”", spiega il Corriere dello Sport.