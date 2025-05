CdS – Thuram, la nuova svolta passa da Como: ora è doppio bivio decisivo

“Dov’è finito Marcus Thuram? Il bagliore del tacco vincente di Barcellona di quasi un mese fa è rimasto un caso isolato e in generale il rendimento del francese in questo 2025 è crollato, soprattutto se paragonato a quello registrato nella prima parte di stagione. Nell’anno solare in corso la punta interista ha messo a referto 3 gol in 8 partite di Champions e in campionato non è andata certo meglio. Anzi, le reti sono state appena 2 in 15 presenze. Adesso in casa Inter ci si aspetta che l’attaccante transalpino riesca a resettare in fretta, ritrovando il killer instinct in vista della finale di Champions a Monaco. Per arrivarci al meglio bisognerà passare da Como e dare un segnale di svolta, offrendo più certezze a tutto il reparto avanzato interista che è già alle prese con la rincorsa di Lautaro dopo un periodo tribolato per via dei suoi problemi fisici. Tocca a Thuram suonare la carica in riva al lago, con l’obiettivo di fare il pieno di fiducia e convinzione per provare ad alzare al cielo il trofeo più importante.