Nella giornata di ieri l'Inter e i giocatori nerazzurri hanno ricevuto una lieta visita ad Appiano Gentile. A varcare i cancelli del centro sportivo è stato l'ex centravanti brasiliano Adriano .

"Quando giovedì hanno detto a Thuram che il giorno dopo ad Appiano sarebbe passato Adriano per una visita, il francese non stava nella pelle: il brasiliano (in Italia per l’Olimpiade) è il suo idolo sin da bambino. Così Marcus ha preso dall’armadio una maglia che papà Lilian aveva scambiato con l’Imperatore e l’ha portata all’allenamento: abbracci tra il centravanti di ieri e quello di oggi e, finalmente, l’atteso autografo", racconta La Gazzetta dello Sport.