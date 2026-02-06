Per una volta Marcus Thuram si è trovato dall'altro lato della barricata. Stamattina ad Appiano Gentile era lui emozionato come uno dei tanti bambini che ogni giorno si fermano fuori dal centro sportivo dell'Inter nella speranza di scattare una foto o di ricevere un autografo dai propri beniamini. L'attaccante nerazzurro ha approfittato del blitz di Adriano, suo idolo d'infanzia, in Pinetina per scattare una foto con lui e farsi autografare la maglia. Il sorriso del francese racconta bene la sua emozione. Il video qui di seguito.