L'attaccante francese non è riuscito a incidere contro il Bodo/Glimt, e la sua stagione fin qui poteva essere migliore

Fabio Alampi Redattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 15:25)

Sul banco degli imputati in casa Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League è finito anche Marcus Thuram.

L'attaccante norvegese non è riuscito a incidere contro il Bodo/Glimt e, più in generale, non è riuscito a fare il salto di qualità in termini di leadership e prestazioni che dirigenza e tifosi si aspettavano.

Così scrive Il Giorno: "Se c'è un giocatore da cui ci si attendeva di più quello è Marcus Thuram, per status. Due soli gol in Champions quest'anno, entrambi nella prima con l'Ajax. La stagione del francese non è da buttare tout court: ha partecipato a 17 reti, 12 delle quali portano la sua firma. Se restringiamo il discorso al periodo più recente, però, Thuram ha segnato una volta (al Sassuolo) nelle ultime dodici apparizioni, mettendoci tre passaggi vincenti a parziale riempimento di lunghe, "celentaniane" pause in campo. Il linguaggio del corpo non sempre è da condottiero".

"In società si aspettavano, dopo i 15 gol della prima stagione, un salto di qualità in termini di leadership che non è ancora a maturazione, nonostante 18 centri lo scorso anno e quelli infilati finora. In estate ci sarà il Mondiale, nonché il lasso di tempo a luglio in cui le potenziali acquirenti potranno pagare la clausola da 85 milioni. Ad oggi, però, il rapporto prezzo-prestazioni rende quella quota poco appetibile. Se addio sarà, arriverà tramite trattativa".