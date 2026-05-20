"Già, in casa Thuram sono proprio giorni strani, ben sintetizzati da papà Lilian che festeggia lo scudetto del primogenito sul prato di San Siro ma senza rinnegare la propria fede juventina e con il cuore ferito per le vicissitudini del club che ama e naturalmente del secondogenito. In una stanza della casa suona il coinvolgente rock di Marcus, trascinante negli ultimi due mesi, nuovamente al centro dell’Inter, protagonista del doblete e pronto a volare dall’altra parte dell’Oceano per giocare il Mondiale con la Francia. In un’altra stanza si sente il malinconico blues di Khephren, acciaccato nel fisico e distrutto nel morale perché l’obiettivo era così vicino ed è svanito: niente Champions per la Juve, a meno di improbabili miracoli, e niente Mondiale per lui. La vacanza servirà a metabolizzare la delusione: Khephren è un tifoso della Juve, prima di esserne un giocatore. Piangeva, la notte del ritorno contro il Galatasaray, perché aveva fallito una grande occasione per completare la rimonta e mandare la sfida ai supplementari. Poi la sua squadra ci arrivò lo stesso e perse. Champions sfumata, anche quella del prossimo anno ormai. E chissà se a luglio il piccolo Thuram farà ancora parte della rosa: qualche cessione sarà indispensabile e lui è uno dei pochi a poter garantire una ricca entrata", scrive La Gazzetta dello Sport.