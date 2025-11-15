L'attaccante dell'Inter è stato risparmiato da Deschamps e ha potuto recuperare a pieno dall'infortunio e si candida per il derby

Andrea Della Sala Redattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 09:32)

L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram è stato risparmiato da Deschamps e ha potuto recuperare a pieno dall'infortunio e si candida per il derby:

"Didier Deschamps gli ha risparmiato fatiche supplementari e Marcus ha gentilmente ringraziato. non perché non gonfi il petto nel cantare la Marsigliese come ogni cittadino della République, ma perché per la sua tenuta fisica era strategico continuare con un preciso piano di lavoro ad Appiano. Tutto è stato pensato nel dettaglio per essere al top proprio domenica 23 novembre, nella supersfida contro il Milan, dove è candidato a partire finalmente dal primo minuto. Martedì tornerà pure ad allenarsi gomito a gomito con il gemello Lautaro, e così sarà di nuova ThuLa, la macchina da gol più temuta dal Diavolo", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Del resto, il suo rientro è stato assai graduale e prudente, deciso dallo staff medico in costante contatto con Chivu che ha condiviso dall’inizio la linea. Il fatto di avere alle spalle un duo di giovani rampanti come Pio Esposito e Bonny, ha aiutato a non affrettare minimamente i tempi, così come spesso è accaduto in passato. Contro i kazaki del Kairat e contro la Lazio, il figlio di Lilian ha così iniziato a masticare le vecchie sensazioni del campo, pur senza partire dall’inizio. Tra otto giorni dovrebbe essere finalmente il suo momento, con il preciso mandato di provare a frustare con i suoi scatti il trio Tomori-GabbIa-Pavlovic. Una partita dal primo minuto per Marcus manca da Inter-Slavia del 30 settembre, quando il bicipite femorale sinistro fece i dispetti nel bel mezzo della Champions. Stavolta, però, sarà campionato e sarà Milan, la rivale massima che lo ha sempre ispirato: in cinque sfide al Diavolo, l’ha messa dentro due volte. Una è servita all’Inter a salire fino alla seconda stella", aggiunge Gazzetta.