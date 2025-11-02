I nerazzurri hanno l'occasione per accorciare il distacco dalla vetta dopo la frenata del Napoli contro il Como

Fabio Alampi Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 09:16)

Torna in campo l'Inter di Chivu: i nerazzurri saranno di scena sul campo del Verona, con l'opportunità di ridurre il distacco dalla vetta grazie alla frenata del Napoli, fermato sul pareggio dal Como. Servirà però invertire il trend in trasferta, come ricorda il Corriere dello Sport: "Occasione Inter. Il Como, infatti, ha fatto un regalo ai nerazzurri, strappando il pareggio al Napoli. I nerazzurri hanno vissuto l'ultima parte del match in albergo, giusto prima di cena.

La buona notizia, dunque, è che contro il Verona, dunque, Lautaro e soci una doppia chance per accorciare la sua classifica. Questa sera infatti, si affronteranno pure Milan e Roma: significa che almeno una delle due lascerà per strada qualcosa. Per approfittarne, per l'Inter, dovrà fare prima bottino pieno al Bentegodi. Sulla carta non dovrebbe essere un compito improbo, tenuto conto anche di una tradizione abbondantemente favorevole contro gli scaligeri: zero sconfitte negli ultimi 28 incroci e ben 23 vittorie.

Ma il rendimento dei nerazzurri lontano da San Siro non è impeccabile ultimamente. In questo torneo, infatti, sono già caduti in 2 occasioni (Juventus e Napoli) su 4 viaggi. E, più in generale l'Inter ha perso 5 delle ultime 12 trasferte in Serie A, tante quante nelle precedenti 45".