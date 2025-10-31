Barzaghi (Sky): “Thuram titolare a Verona? Dall’Inter tutti ci dicono che…”

Ha chance Marcus Thuram di giocare dal 1’ a Verona dopo il ritorno in gruppo di oggi? È questa la domanda posta a Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport che segue da vicinissimo l’Inter.

“Dall’Inter non si sbilanciano, dicono tutti che deciderà Chivu domani. Oggi solo Chivu sa se convocherà o meno Thuram. Al massimo panchina, di sicuro non titolare. Potenzialmente è convocabile, ci sarebbero tutti i presupposti per portarlo. Lautaro e Bonny sono in vantaggio su Pio Esposito, domani ci sarà l’allenamento decisivo”, ha fatto sapere il giornalista.