Il problema muscolare accusato da Marcus Thuram contro lo Slavia Praga, che lo ha costretto a uscire dal campo, è più grave del previsto

Il problema muscolare accusato da Marcus Thuram contro lo Slavia Praga, che lo ha costretto a uscire dal campo, è più grave del previsto. Nulla di importante, ma il risentimento muscolare al bicipite lo terrà fuori per qualche partita.

"Non era un crampo, ma un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro, quello che Marcus Thuram si è procurato martedì con il colpo di tacco che ha innescato il terzo gol dell’Inter nel finale della seconda partita di Champions con lo Slavia Praga. Il francese a caldo aveva minimizzato e in zona mista davanti alle telecamere aveva sorriso, mimando un passo da sfilata per lasciare San Siro", scrive il Corriere della Sera.