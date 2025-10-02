Il problema muscolare accusato da Marcus Thuram contro lo Slavia Praga, che lo ha costretto a uscire dal campo, è più grave del previsto. Nulla di importante, ma il risentimento muscolare al bicipite lo terrà fuori per qualche partita.
CorSera – Thuram vuole la Roma: per Inter nessuna fretta, più probabile che rientri…
"Non era un crampo, ma un risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro, quello che Marcus Thuram si è procurato martedì con il colpo di tacco che ha innescato il terzo gol dell’Inter nel finale della seconda partita di Champions con lo Slavia Praga. Il francese a caldo aveva minimizzato e in zona mista davanti alle telecamere aveva sorriso, mimando un passo da sfilata per lasciare San Siro", scrive il Corriere della Sera.
"Ma l’infortunio c’è. E Marcus, che fin qui ha segnato 5 gol, salterà sicuramente la sfida di sabato contro la Cremonese a San Siro. Fortunatamente per l’Inter — meno per il c.t Deschamps che deve preparare le sfide per le qualificazioni al Mondiale contro Azerbaigian e Islanda — l’attaccante nerazzurro potrà recuperare durante la sosta per le Nazionali, puntando a rientrare a disposizione già per la sfida con la Roma di sabato 18 all’Olimpico. È più verosimile però, per evitare qualsiasi recidiva, che Marcus possa tornare in campo da titolare una settimana dopo, sabato 25, nella super sfida al Maradona contro il Napoli, al termine di una settimana che per l’Inter prevede anche la trasferta di Champions a Bruxelles, contro l’Union St Gilloise", aggiunge il quotidiano.
