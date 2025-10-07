“L’Inter verrà testata al rientro dalla sosta con la doppia trasferta a Roma e proprio a Napoli, intervallata da quella a Bruxelles in Champions. Intanto ha lanciato un segnale forte con una sequenza di prestazioni in crescendo rossiniano. Il mercato ha portato cinque riserve e per questo è stato criticato da diversi tifosi interisti. Invece aveva perfettamente senso: queste riserve sono giovani e forti e sostituiscono chi ha fatto perdere lo scudetto l'anno scorso (Taremi, Arnautovic e Correa su tutti)”, spiega Libero.