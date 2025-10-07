In estate l’Inter è stata criticata per il mercato fatto, per non aver preso nomi importanti per rinforzare la squadra di Chivu. In realtà finora tutto ha girato quasi alla perfezione. Al tecnico il compito di inserire anche l'ultimo tassello arrivato dal mercato, Andy Diouf.
In estate l’Inter è stata criticata per il mercato fatto, per non aver preso nomi importanti per rinforzare la squadra di Chivu
“L’Inter verrà testata al rientro dalla sosta con la doppia trasferta a Roma e proprio a Napoli, intervallata da quella a Bruxelles in Champions. Intanto ha lanciato un segnale forte con una sequenza di prestazioni in crescendo rossiniano. Il mercato ha portato cinque riserve e per questo è stato criticato da diversi tifosi interisti. Invece aveva perfettamente senso: queste riserve sono giovani e forti e sostituiscono chi ha fatto perdere lo scudetto l'anno scorso (Taremi, Arnautovic e Correa su tutti)”, spiega Libero.
