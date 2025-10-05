Il confronto è impietoso, ma doveroso. Serve a far capire il salto di qualità che pare abbia effettivamente fatto l'Inter là davanti. TuttoSport torna sulla prestazione magica di Bonny contro la Cremonese, paragonandolo a chi un anno fa occupava il suo posto in rosa. Si legge infatti: "Un gol e tre assist in 62 minuti, A voler infierire, Ange-Yoan Bonny nella sua prima gara da titolare nell'Inter ha messo a referto gli stessi "bonus" di Mehdi Taremi in tutto il campionato 24-25.

Certo, l'iraniano per mesi ha dovuto convivere con la pubalgia, ma è innegabile che l'impatto del quasi 22enne francese - li compirà il 25 ottobre - nella squadra nerazzurra sia, dopo due mesi, indubbiamente più incisivo rispetto al suo predecessore. Cosi come Pio Esposito finora ha dimostrato di poter dare oggi all'Inter più fisicità e mobilità dell'ultimo Arnautovic. Se poi arriveranno anche i gol, beh, l'Inter avrà raggiunto un primo obiettivo, quello di avere due attaccanti "veri" alle spalle di Lautaro e Thuram. E forse, due giocatori con lo spirito giusto".