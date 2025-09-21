Sembra arrivato il momento dell'esordio stagionale per Josep Martinez. Chivu in conferenza stampa ha lanciato un indizio, che per tutti i quotidiani di oggi è rivolto proprio allo spagnolo. Sul tema torna anche TuttoSport. Si legge infatti:
TS – Inter, scoccata l’ora di Josep Martinez: quest’anno sarà diverso perché…
"«Un Martinez giocherà». Cristian Chivu ieri non ha voluto svelare le proprie carte. Considerando però che Lautaro, tornato a disposizione, non è comunque al 100%, questa sera contro il Sassuolo potrebbe arrivare l’ora di Josep, il 27enne portiere spagnolo arrivato l’estate scorsa dal Genoa, già candidato a esordire in questa stagione mercoledì ad Amsterdam contro l'Ajax (quando poi è stato confermato Yann Sommer che ha ben risposto).
Dopo una prima annata interlocutoria, ma discreta, dove si aspettava maggiore spazio (10 presenze complessive con 7 gol subiti e 6 clean sheets; 7 vittorie, 2 pari e una sconfitta), Martinez in questa stagione dovrebbe trovare più continuità. Non fosse altro perché il club nerazzurro vuole capire se lo spagnolo nella stagione ’26-27 potrà ambire al ruolo di titolare o andrà cercato un nuovo numero uno".
