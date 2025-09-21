Sembra arrivato il momento dell'esordio stagionale per Josep Martinez. Chivu in conferenza stampa ha lanciato un indizio, che per tutti i quotidiani di oggi è rivolto proprio allo spagnolo. Sul tema torna anche TuttoSport. Si legge infatti:

"«Un Martinez giocherà». Cristian Chivu ieri non ha voluto svelare le proprie carte. Considerando però che Lautaro, tornato a disposizione, non è comunque al 100%, questa sera contro il Sassuolo potrebbe arrivare l’ora di Josep, il 27enne portiere spagnolo arrivato l’estate scorsa dal Genoa, già candidato a esordire in questa stagione mercoledì ad Amsterdam contro l'Ajax (quando poi è stato confermato Yann Sommer che ha ben risposto).