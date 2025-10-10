Torna in campo l'Inter oggi. O meglio, ciò che rimane dell'Inter. Svuotata dalle chiamate delle varie nazionali e senza l'influenzato Yann Sommer, la squadra nerazzurra si sposterà addirittura fino in Libia per affrontare l'Atletico Madrid. La Gazzetta dello Sport di oggi delinea i contorni della sfida amichevole. Si legge infatti sul giornale:
Atletico Madrid-Inter, pacchetto completo in giornata: esperienza surreale per entrambe
"Non si era ancora mai vista una sfida estera, seppur amichevole, tra due big con viaggio intercontinentale e pacchetto completo tutto in giornata. Nel calcio del 2025, con nuovi attori e vecchie esigenze, esiste anche questo. Così oggi i resti di Inter e Atletico, sopravvissuti alla chiamata delle nazionali, vivranno la più intensa e surreale delle giornate: viaggeranno dall’Europa fino in Libia, si sfideranno in campo, e poi tanti saluti, entrambe indietro notte tempo.
Nessuna vigilia in hotel, come da tradizione per qualsiasi test a una certa distanza da Milano: giusto qualche ora a Bengasi, dove fino a poco tempo fa piovevano bombe. Tecnicamente, la partita fa parte della cosiddetta Reconstruction Cup, finanziata dal “Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia” con cui i due club si sono accordati: a curare il tutto, Belqasem Haftar, figlio Khalifa Belqasim Haftar, il maresciallo padre padrone dell’Est del Paese".
