"Non si era ancora mai vista una sfida estera, seppur amichevole, tra due big con viaggio intercontinentale e pacchetto completo tutto in giornata. Nel calcio del 2025, con nuovi attori e vecchie esigenze, esiste anche questo. Così oggi i resti di Inter e Atletico, sopravvissuti alla chiamata delle nazionali, vivranno la più intensa e surreale delle giornate: viaggeranno dall’Europa fino in Libia, si sfideranno in campo, e poi tanti saluti, entrambe indietro notte tempo.