Il derby d'Italia termina con la vittoria dell'Inter sulla Juventus, ma le polemiche sono destinate ad andare avanti a lungo . Tuttosport analizza così il match: "Altro che spirito olimpico, lì dove neanche dieci giorni fa brillavano le luci e le stelle della cerimonia d'apertura dei Giochi: San Siro stavolta è teatro di polemiche, veleni, simulazioni, battibecchi, insomma il peggio del repertorio offerto dal calcio italiano. Ma si vede anche qualcosa di buono: come la forza, fisica e mentale, con cui la Juve combatte per più di metà partita in inferiorità numerica contro un'avversaria più attrezzata, l'Inter che torna a +8 sul Milan (che ha una partita in meno) e veleggia vento in poppa verso uno scudetto che solo lei potrebbe perdere".

"L'episodio che cambia il corso degli eventi avviene al 42' pt: Bastoni cade, in apparenza toccato da Kalulu, già ammonito e espulso da La Penna - palesemente non all'altezza di un big match - per doppio giallo. Un errore di enorme gravità perché al replay si vede che Bastoni va giù senza contatto: quindi sarebbe stato lui da ammonire e di conseguenza, avendo già preso un altro giallo, da espellere. E il Var, da protocollo, in questi casi non può intervenire: una voragine regolamentare imbarazzante. [...] La fine è solo l'inizio di una inevitabile e velenosa coda di polemiche".