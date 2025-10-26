"Francesco Acerbi e Juan Jesus si sono affrontati ieri dopo un anno, sette mesi e otto giorni dall’ultima volta, cioè dopo 587 giorni da quell’Inter-Napoli del 17 marzo 2024 terminato 1-1, ma passato alla storia per il presunto epiteto razzista del nerazzurro contro il brasiliano". Apre così l'articolo di Tuttosport sul confronto a distanza tra Acerbi e Juan Jesus.
Tuttosport boccia Acerbi: “Colpevole in 2 gol su 3, portato a spasso da Neres e…”
Tuttosport analizza il confronto a distanza tra Acerbi e Juan Jesus dopo quanto accaduto il 17 marzo 2024
"Bene Juan Jesus, leader in una posizione scomoda, mancino puro, schierato per la sua esperienza sul centro-destra, vista la contemporanea presenza di Buongiorno (altro mancino). Prestazione negativa di Acerbi - responsabile di due reti rivali - che ha dovuto fronteggiare la velocità di Neres, un centravanti atipico, che spesso l’ha portato a spasso.
Acerbi ha sulla coscienza il non aver messo in fuorigioco Mctominay sul 2-0 dei partenopei e il non aver fatto fallo su Anguissa nel 3-1 dei campani. Nello specifico poi i due difensori si sono ritrovati faccia a faccia solo su angoli e piazzati, senza però entrare mai in contatto diretto", aggiunge poi Tuttosport.
