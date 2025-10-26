Tuttosport boccia Acerbi: “Colpevole in 2 gol su 3, portato a spasso da Neres e…”

"Francesco Acerbi e Juan Jesus si sono affrontati ieri dopo un anno, sette mesi e otto giorni dall’ultima volta, cioè dopo 587 giorni da quell’Inter-Napoli del 17 marzo 2024 terminato 1-1, ma passato alla storia per il presunto epiteto razzista del nerazzurro contro il brasiliano". Apre così l'articolo di Tuttosport sul confronto a distanza tra Acerbi e Juan Jesus.

Acerbi ha sulla coscienza il non aver messo in fuorigioco Mctominay sul 2-0 dei partenopei e il non aver fatto fallo su Anguissa nel 3-1 dei campani. Nello specifico poi i due difensori si sono ritrovati faccia a faccia solo su angoli e piazzati, senza però entrare mai in contatto diretto", aggiunge poi Tuttosport.