Tanti voti negativi e uno solo sufficiente: questo il pensiero del Corriere dello Sport sulla sconfitta dell'Inter contro il Napoli.
Pagelle CorSport Napoli-Inter: tutti bocciati tranne uno. Disastro Acerbi ma il peggiore è…
L'unico giocatore che prende la sufficienza (voto 6) è Calhanoglu: " È il più pericoloso al tiro. Da fuori costringe Milinkovic a un intervento super. Segna su rigore. Chivu lo toglie pensando alla Fiorentina", il commento.
5,5, invece, per Sommer, Barella, Mkhitaryan e i subentrati Luis Henrique, Frattesi, Sucic e Pio Esposito. Male Lautaro, voto 5, lo stesso di Dimarco, Bastoni e Zielinski.
Malissimo (4,5) Acerbi ("La velocità di Neres gli crea notevoli imbarazzi, non lo tiene. Non c’è, come tutta la difesa, sul gol di McTominay. Sul 3-1 di Anguissa insegue in notevole ritardo") e Bonny che "questa volta l’ex Parma resta ai margini".
Il peggiore in campo, voto 4, è Akanji: "Marcatura lenta, guarda Spinazzola mentre lancia McTominay. Prende la targa di Anguissa sul 3-1. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni".
PAGELLE NAPOLI-INTER 3-1 CORRIERE DELLO SPORT—
Sommer 5,5
Akanji 4
Acerbi 4,5
Bastoni 5
Dumfries 5 (Luis Henrique 5,5)
Barella 5,5 (Frattesi 5,5)
Calhanoglu 6 (Sucic 5,5)
Mkhitaryan 5,5 (Zielinski 5)
Dimarco 5
Bonny 4,5 (Pio Esposito 5,5)
Lautaro 5
