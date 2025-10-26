FC Inter 1908
Pagelle CorSport Napoli-Inter: tutti bocciati tranne uno. Disastro Acerbi ma il peggiore è…

Pagelle CorSport Napoli-Inter: tutti bocciati tranne uno. Disastro Acerbi ma il peggiore è… - immagine 1
Le pagelle del Corriere dello Sport su Napoli-Inter: uno solo prende la sufficienza. Ecco i voti di tutti gli interisti
Matteo Pifferi Redattore 

Tanti voti negativi e uno solo sufficiente: questo il pensiero del Corriere dello Sport sulla sconfitta dell'Inter contro il Napoli.

L'unico giocatore che prende la sufficienza (voto 6) è Calhanoglu: " È il più pericoloso al tiro. Da fuori costringe Milinkovic a un intervento super. Segna su rigore. Chivu lo toglie pensando alla Fiorentina", il commento.

Pagelle CorSport Napoli-Inter: tutti bocciati tranne uno. Disastro Acerbi ma il peggiore è…- immagine 2
Getty Images

5,5, invece, per Sommer, Barella, Mkhitaryan e i subentrati Luis Henrique, Frattesi, Sucic e Pio Esposito. Male Lautaro, voto 5, lo stesso di Dimarco, Bastoni e Zielinski.

Malissimo (4,5) Acerbi ("La velocità di Neres gli crea notevoli imbarazzi, non lo tiene. Non c’è, come tutta la difesa, sul gol di McTominay. Sul 3-1 di Anguissa insegue in notevole ritardo") e Bonny che "questa volta l’ex Parma resta ai margini".

Pagelle CorSport Napoli-Inter: tutti bocciati tranne uno. Disastro Acerbi ma il peggiore è…- immagine 3
Getty Images

Il peggiore in campo, voto 4, è Akanji: "Marcatura lenta, guarda Spinazzola mentre lancia McTominay. Prende la targa di Anguissa sul 3-1. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni".

PAGELLE NAPOLI-INTER 3-1 CORRIERE DELLO SPORT

—  

Sommer 5,5

Akanji 4

Acerbi 4,5

Bastoni 5

Dumfries 5 (Luis Henrique 5,5)

Barella 5,5 (Frattesi 5,5)

Calhanoglu 6 (Sucic 5,5)

Mkhitaryan 5,5 (Zielinski 5)

Dimarco 5

Bonny 4,5 (Pio Esposito 5,5)

Lautaro 5

