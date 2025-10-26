Pagelle CorSport Napoli-Inter: tutti bocciati tranne uno. Disastro Acerbi ma il peggiore è…

Tanti voti negativi e uno solo sufficiente: questo il pensiero del Corriere dello Sport sulla sconfitta dell'Inter contro il Napoli.

L'unico giocatore che prende la sufficienza (voto 6) è Calhanoglu : " È il più pericoloso al tiro. Da fuori costringe Milinkovic a un intervento super. Segna su rigore. Chivu lo toglie pensando alla Fiorentina", il commento.

5,5, invece, per Sommer, Barella, Mkhitaryan e i subentrati Luis Henrique, Frattesi, Sucic e Pio Esposito. Male Lautaro, voto 5, lo stesso di Dimarco, Bastoni e Zielinski.