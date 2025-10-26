Tuttosport: “Rigore Di Lorenzo? Altro abbaglio dei Rocchi Boys. E Marotta…”

Un abbaglio - non il primo negli ultimi tempi, vedi Milan-Fiorentina - dei “Rocchi boys”: nell’occasione è Di Lorenzo ad allargare braccio e gamba su Mkhitaryan cercando il contatto ma il Var non ha indotto Mariani alla retromarcia perché ha ritenuto quella una valutazione di campo sommando errore a errore. L’episodio - non poteva essere altrimenti - ha provocato la durissima reazione del presidente Marotta nel post-partita", si legge su Tuttosport.

La reazione dell'Inter è stata veemente e immediata ma si è esaurita a fine primo tempo. Nella ripresa, i nerazzurri sono quasi spariti dal campo, dopo il rigore di Calhanoglu è arrivato il 3-1 di Anguissa che ha chiuso la partita. Poco prima c'è stata la lite tra Conte e Lautaro: "l’allenatore del Napoli, accendendo gli animi già alquanto surriscaldati, ha portato l’Inter al cortocircuito. Anziché canalizzare tutta la rabbia positivamente, la squadra di Chivu è andata in tilt, prendendo il terzo gol addirittura da rimessa laterale: bravissimo Neres ad accendere Anguissa, strepitoso il camerunese a infilarsi tra i difensori nerazzurri senza però che nessuno avesse la lucidità di fare qualcosa", chiosa il quotidiano.