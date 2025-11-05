Si legge: "Il giro di boa della fase campionato della Champions League, d’altro canto, è per la sua Inter un appuntamento da non sbagliare. Questa sera a San Siro scenderà in campo il modesto Kairat Almaty, il percorso europeo dei nerazzurri è stato finora perfetto ed è cruciale che resti tale anche con i kazaki per una ragione molto semplice: con dodici punti in saccoccia l’Inter avrebbe, non con certezza aritmetica ma quasi, i playoff - e cioè l’obiettivo minimo - in tasca e potrebbe difendere il piazzamento nelle prime otto con più leggerezza.