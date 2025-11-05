"Cristian Chivu, come ogni allenatore che si rispetti quando ne affronta una, non vuole sentire parlare di partite facili". Apre così Tuttosport il suo focus sulla gara di questa sera, con l'Inter di Cristian Chivu che ospita al Meazza il Kairat Almaty.
Tuttosport: “Inter, devi vincere stasera col Kairat per una ragione molto semplice”
Si legge: "Il giro di boa della fase campionato della Champions League, d’altro canto, è per la sua Inter un appuntamento da non sbagliare. Questa sera a San Siro scenderà in campo il modesto Kairat Almaty, il percorso europeo dei nerazzurri è stato finora perfetto ed è cruciale che resti tale anche con i kazaki per una ragione molto semplice: con dodici punti in saccoccia l’Inter avrebbe, non con certezza aritmetica ma quasi, i playoff - e cioè l’obiettivo minimo - in tasca e potrebbe difendere il piazzamento nelle prime otto con più leggerezza.
Il calendario dei vicecampioni d’Europa, del resto, è spaccato a metà: prima quattro squadre abbordabili, poi le montagne russe tra Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund".
