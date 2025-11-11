FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Difesa Inter nel derby? Nessuna chance per Acerbi, Bisseck può fare la cazzata ma…”

ultimora

Trevisani: “Difesa Inter nel derby? Nessuna chance per Acerbi, Bisseck può fare la cazzata ma…”

Trevisani: “Difesa Inter nel derby? Nessuna chance per Acerbi, Bisseck può fare la cazzata ma…” - immagine 1
Il giornalista, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle scelte di Chivu per il derby contro il Milan in programma il 23 novembre
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle scelte di Chivu per il derby contro il Milan in programma il 23 novembre:

Trevisani: “Difesa Inter nel derby? Nessuna chance per Acerbi, Bisseck può fare la cazzata ma…”- immagine 2

"Derby? Non c'è nessuna chance che giochi Acerbi. Per le caratteristiche degli attaccanti del Milan Chivu mette Bisseck e si prende la profondità del Milan. Io la leggerei così: il Milan mi può attaccare dietro? Io metto quello più veloce che non è De Vrij, non è Acerbi, ma è Bisseck. Certo può fare la cazzata, ma nei 15 volte che mi attaccano la profondità sono sicuro che Bisseck può tenere Leao".

Leggi anche
Sabatini: “Conte di cattivo gusto”. Cruciani: “Guardate Slot”. Ma...
Carlos Augusto, tre ruoli in uno: è lui il jolly di Chivu. Il bicchiere mezzo vuoto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA