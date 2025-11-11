Il giornalista Riccardo Trevisani, durante Fontana di Trevi, ha parlato delle scelte di Chivu per il derby contro il Milan in programma il 23 novembre:
"Derby? Non c'è nessuna chance che giochi Acerbi. Per le caratteristiche degli attaccanti del Milan Chivu mette Bisseck e si prende la profondità del Milan. Io la leggerei così: il Milan mi può attaccare dietro? Io metto quello più veloce che non è De Vrij, non è Acerbi, ma è Bisseck. Certo può fare la cazzata, ma nei 15 volte che mi attaccano la profondità sono sicuro che Bisseck può tenere Leao".
