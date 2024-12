"L'affermazione di Cardinale sull'Inter in «bancarotta» è pesante, tecnicamente opinabile, ma neanche così folle. Viviamo in un mondo che dimentica in fretta, quindi vale la pena ricordare che, sei mesi fa, la proprietà dell'Inter non è stata in grado di restituire un prestito da 400 milioni per il quale aveva dato in pegno il club. E il creditore ha riscosso il pegno, diventando proprietario dell'Inter stessa".