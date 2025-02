Al termine di Milan-Inter, Simone Inzaghi ha sbottato. Il tecnico nerazzurro, forse per la prima volta da quando è sulla panchina dell'Inter, ha alzato la voce per il rigore solare non concesso ai nerazzurri per il fallo di Pavlovic su Thuram. "Dopo anni di dichiarazioni al fioretto, Inzaghi in questo inizio di 2025 sembra avere scelto la spada. A Milano, chi lo aveva mai sentito così?", si chiede Repubblica. "E quando si è chiesto a Sergio Conceiçao un parere sull’episodio, ne ha approfittato per punzecchiare il suo collega, avversario ed ex compagno in maglia laziale: «Non ho ancora visto le immagini, ma so che Simone ha parlato anche del fallo a Riad. Parla di ciò di cui deve parlare. Forse era deluso perché pensava di trovare un Milan inferiore dal punto di vista del gioco, invece abbiamo avuto grande ambizione, per cui non ho nulla da dire. È la sua opinione, la rispetto», ha detto, caustico".