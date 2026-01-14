Inter-Napoli è stata uno spot per il nostro calcio. L’hanno vista milioni di persone in tutto il mondo e, se per assurdo un telespettatore non avesse saputo a quale campionato appartenesse la partita, avrebbe potuto collocarla in Premier League, il torneo più celebrato. Inter-Napoli ha avuto picchi di alta intensità, un valore molto evocato in Champions. Forse è stata un’eccezione o forse no, perché in Italia qualcosa si è smosso, è diminuito il tasso di sonnolenza. Anche Genoa-Cagliari e Juve-Cremonese di lunedì sera sono state giocate a tutta, senza manfrine né infingimenti. In Inter-Napoli e in tanti altri match di Serie A si continuano a perdere minuti per le sceneggiate e i teatrini attorno agli arbitri, un male endemico, che ci portiamo dietro da sempre.