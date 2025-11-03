Non solo quel pizzico di fortuna nel finale. L'Inter ha vinto la gara di ieri grazie allo spirito con cui è rimasta aggrappata al risultato fino al triplice fischio e con una grande intuizione. Quella che ha portato al primo gol di Zielinski, studiato in allenamento e riproposto in partita. Cosa si nasconde dietro quello schema da calcio d'angolo? Lo ha spiegato Chivu poi nella pancia del Bentegodi. Si legge su La Repubblica:

"Nell'abbracciare la casualità degli eventi, Chivu ha fornito un retroscena gustoso, che rende conto di come il cliché del sergente di ferro a lui non si adatti: corner a uscire di Çalhanoglu, inserimento di Zielinski e piatto destro al volo. «Speravo che non facessero quello schema, che pure avevamo provato. Se sbagli qualcosa, prendi gol in ripartenza. Però è andata bene. Bravi i giocatori e bravo Angelo». Angelo è Palombo, che nello staff si occupa di calci piazzati, da cui l'Inter da agosto ha trovato nove gol: dalla rete di Bastoni su angolo all'esordio col Torino, ai rigori di Çalhanoglu, passando per le incornate di Thuram".