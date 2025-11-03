Non solo quel pizzico di fortuna nel finale. L'Inter ha vinto la gara di ieri grazie allo spirito con cui è rimasta aggrappata al risultato fino al triplice fischio e con una grande intuizione. Quella che ha portato al primo gol di Zielinski, studiato in allenamento e riproposto in partita. Cosa si nasconde dietro quello schema da calcio d'angolo? Lo ha spiegato Chivu poi nella pancia del Bentegodi. Si legge su La Repubblica:
Il quotidiano in edicola stamattina torna su quanto accaduto ieri al Bentegodi in un episodio specifico
"Nell'abbracciare la casualità degli eventi, Chivu ha fornito un retroscena gustoso, che rende conto di come il cliché del sergente di ferro a lui non si adatti: corner a uscire di Çalhanoglu, inserimento di Zielinski e piatto destro al volo. «Speravo che non facessero quello schema, che pure avevamo provato. Se sbagli qualcosa, prendi gol in ripartenza. Però è andata bene. Bravi i giocatori e bravo Angelo». Angelo è Palombo, che nello staff si occupa di calci piazzati, da cui l'Inter da agosto ha trovato nove gol: dalla rete di Bastoni su angolo all'esordio col Torino, ai rigori di Çalhanoglu, passando per le incornate di Thuram".
