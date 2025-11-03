"Il risultato è stato proprio l’1-0 al volo di Zielinski su angolo di Calhanoglu, tagliente come carta vetrata: impossibile pensare a uno schema riuscito meglio. «Angelo, Filippo e gli altri sono stati bravissimi, ma non mi fidavo della loro idea, anzi ero proprio scettico…», ha ammesso lo stesso tecnico. Palombo, Lorenzon e gli addetti alle palle inattive avevano, però, visto subito la falla nella difesa a zona avversaria: Zanetti è solito schierare, infatti, una prima linea di sei uomini, una seconda di due e ulteriori due al limite dell’area. Proprio questa coppia è stata costretta a spostarsi per marcare gli interisti vicino all’angolo, da lì è nato lo spazio per il piattone di Zielinski. Gli altri due eventuali tiratori scelti, Barella e Dimarco (entrati nella ripresa), forse, sarebbero stati guardati a vista più di Piotr, che ha comunque ringraziato", aggiunge il quotidiano.