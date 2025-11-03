FC Inter 1908
Inter, ecco come è nato il gol di Zielinski. Gli studi di Palombo: “Molte cose arrivano da…”

Lo schema da cui è nato il gol del vantaggio dell'Inter è merito di Palombo e Lorenzon che guardano con attenzione i campionati esteri
Il vantaggio dell'Inter contro il Verona è scaturito da uno schema su calcio d'angolo. Calhanoglu pesca Zielinski fuori area che trova la conclusione perfetta. E per fortuna che Chivu era scettico su questa esecuzione.

"Una sola seduta per provare l’incastro, dopo accurato studio delle magagne veronesi. Tre candidati per lo sparo al limite dell’area e, per l’angolo, un unico “battitore designato”, come fosse baseball. Venerdì Angelo Palombo, fedelissimo e collaboratore del tecnico, e i match analyst coordinati da Filippo Lorenzon avevano proposto questa sceneggiatura a Chivu, rimasto un po’ stranito all’inizio. Più che le potenzialità dello schema, vedeva rischi sensibili di contropiede. Poi, però, il romeno si è fidato degli assistenti, esploratori continui dei campionati stranieri (molte diavolerie le hanno carpite dall’Arsenal…)", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il risultato è stato proprio l’1-0 al volo di Zielinski su angolo di Calhanoglu, tagliente come carta vetrata: impossibile pensare a uno schema riuscito meglio. «Angelo, Filippo e gli altri sono stati bravissimi, ma non mi fidavo della loro idea, anzi ero proprio scettico…», ha ammesso lo stesso tecnico. Palombo, Lorenzon e gli addetti alle palle inattive avevano, però, visto subito la falla nella difesa a zona avversaria: Zanetti è solito schierare, infatti, una prima linea di sei uomini, una seconda di due e ulteriori due al limite dell’area. Proprio questa coppia è stata costretta a spostarsi per marcare gli interisti vicino all’angolo, da lì è nato lo spazio per il piattone di Zielinski. Gli altri due eventuali tiratori scelti, Barella e Dimarco (entrati nella ripresa), forse, sarebbero stati guardati a vista più di Piotr, che ha comunque ringraziato", aggiunge il quotidiano.

