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Vlahovic-Juve, che scintille! “Voglio più di David!”. La risposta un siluro: “E pensate di…”
Si è chiusa nel peggiore dei modi la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus. La Repubblica racconta un retroscena sull'ultimo incontro tra l'attaccante e il club bianconero, che ha riservato non poche scintille:
"A un certo punto, Vlahovic e suo papà Milos si sono quasi offesi: «Possiamo mica prendere gli stessi soldi di David!». La risposta è stata tagliente e definitiva: «E pensate di meritarne più di Yildiz?». La storia tra il centravanti serbo e la Juventus è finita così, tra qualche rancore e molta incomunicabilità".
"Quanto ai rimpianti (o ai rimorsi, anche), il tempo racconterà da quale parte si annideranno: adesso come adesso sembra che a rimetterci possa essere il club bianconero, che perde un giocatore sul quale aveva deciso di puntare e la cui conferma Spalletti".
(Fonte: La Repubblica)
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