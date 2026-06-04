Si è chiusa nel peggiore dei modi la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus. La Repubblica racconta un retroscena sull'ultimo incontro tra l'attaccante e il club bianconero, che ha riservato non poche scintille:

"A un certo punto, Vlahovic e suo papà Milos si sono quasi offesi: «Possiamo mica prendere gli stessi soldi di David!». La risposta è stata tagliente e definitiva: «E pensate di meritarne più di Yildiz?». La storia tra il centravanti serbo e la Juventus è finita così, tra qualche rancore e molta incomunicabilità".