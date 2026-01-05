Ad alzarsi sui pedali, rispondendo ad Allegri e Conte, in serata è stato Chivu, che con un’Inter a tratti straripante nel suo calcio verticale si è preso la rivincita sul Bologna e la testa della classifica. Un bellezza la rete di Zielinski, in collaborazione con Lautaro e Thuram: la dimostrazione che si è grandi giocatori anche per disponibilità e generosità. I due, poi, si sono messi in proprio. Lautaro con un formidabile colpo di testa alla Boninsegna - non a caso il suo prossimo obiettivo tra i goleador nerazzurri di tutti i tempi - il secondo con una rete da festeggiare con un grande sorriso. Messaggi indiretti al Napoli, in vista della affascinante sfida di domenica prossima.