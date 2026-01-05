Il giornalista Alessandro Vocalelli, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della grandissima prestazione dell'Inter ieri sera contro il Bologna:
Vocalelli: "Chivu in piedi sui pedali. Inter straripante, messaggi indiretti al Napoli"
Il giornalista, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della grandissima prestazione dell'Inter ieri sera contro il Bologna
Ad alzarsi sui pedali, rispondendo ad Allegri e Conte, in serata è stato Chivu, che con un’Inter a tratti straripante nel suo calcio verticale si è preso la rivincita sul Bologna e la testa della classifica. Un bellezza la rete di Zielinski, in collaborazione con Lautaro e Thuram: la dimostrazione che si è grandi giocatori anche per disponibilità e generosità. I due, poi, si sono messi in proprio. Lautaro con un formidabile colpo di testa alla Boninsegna - non a caso il suo prossimo obiettivo tra i goleador nerazzurri di tutti i tempi - il secondo con una rete da festeggiare con un grande sorriso. Messaggi indiretti al Napoli, in vista della affascinante sfida di domenica prossima.
