Sarebbe perfetta se non sprecasse una dozzina di occasioni. Così il quotidiano Il Giornale parla dell'Inter e della sua ultima prestazione, quella contro il Bologna, battuto tre a uno a San Siro. "Così, diciamo invece che è una squadra molto forte e pure molto bella e divertente, in grande salute anche fisica, non casualmente schierata in partenza da Chivucon gli stessi 11 giocatori che una una settimana prima avevano vinto in casa dell'Atalanta, probabilmente le due massime esibizioni stagionali dei nerazzurri, considerando gli avversari", si legge.

"Zielinskiha scavalcato Mkhitaryan e si è preso l'Inter: il gol dell'1-0 è il premio alla scelta di Chivu e un timbro sulla partita del polacco. Lautaro, sempre più capocannoniere (10 gol, 14 in stagione) e sempre più nella storia nerazzurra (167 gol) segna da angolo, di testa, mentre Thuram, sempre da angolo, ci mette addirittura la spalla", si legge ancora.

"Quinta vittoria di fila in campionato e terza giornata consecutiva in testa alla classifica, quest'anno non c'era ancora riuscito nessuno: l'Inter sembra più che pronta alla rivincita col Napoli (domenica a San Siro), anche se mercoledì Chivu deve prima fare uno spigoloso ritorno a Parma, contro il suo freschissimo passato. La classifica si sta sgranando, gennaio può dare risposte e stabilire gerarchie", aggiunge il quotidiano nazionale che aggiunge anche: "Poteva essere una goleada, mai il Bologna in questi anni era stato tanto distante dall'Inter".

