Libero – Inter vince e manda segnale alle rivali e a sé stessa. Testa e cuore

Il commento del quotidiano dopo la vittoria dei nerazzurri contro la squadra di Italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 17:16)

Il quotidiano Libero, nell'edizione odierna, racconta della vittoria dell'Intera San Siro contro il Bologna così: "La squadra di Chivu domina e vuole mandare un segnale al Milan e al Napoli che avevano già archiviato i loro doveri ma anche e soprattutto a sé stessa. Come se volesse autoconvincersi di avere tutti gli attributi per essere lassù: testa, cuore, anima. E poi polmoni, piedi, giocatori come Lautaro che alzano il rendimento fino a livelli vertiginosi, e non solo per l'assist a Zielinski per l'1-0 (39', tiro mancino dal limite del polacco dopo grande combinazione della ThuLa) e la zuccata per firmare personalmente il 2-0. E giocatori come Thuram che segna il 3-0 in modo fortunoso, con un calcio

d'angolo che gli piove sulla spalla, ma dopo una partita di duelli che ricorda da vicino quelle giocate dal francese contro Bayern e Barcellona nella Champions dello scorso anno".

"La naturale lotta del primo tempo si trasforma in un'onda nerazzurra che cresce e travolge il Bologna nella ripresa. E la prestazione dei felsinei c'è, esiste, lo dimostra anche il gol di Castro, e per questo avvalora quella dei nerazzurri. Prima della partita Marotta aveva parlato chiarissimo a proposito del mercato come raramente succede nel settore". Il presidente dell'Inter ha parlato dell'opportunità Cancelo e delle proposte per Frattesi che è considerato un giocatore in uscita a fronte di un'offerta congrua.

Ai tre marcatori della partita i voti più alti assegnati dal quotidiano: 7 a Zielinskiche avvia e chiude l'azione del primo gol con un tocco visionario e salta perfino l'arbitro con un tiro imparabile. Se continua così la titolarità non gliela toglie nessuno. 7.5 a Thuram: "Che bel duello a tuttocampo con Lucumi prima e poi con Vitik, sportellate d'altri tempi. Visionario il colpo di tacco che dà slancio al gol di Zielinski, fortunato il 3-0. 8 a Lautaro che gioca da rifinitore avanzato a tutto campo, allegerendo, smistando, cambiando gioco, duettando e tirando più volte. E poi il pressing e l'assist a Zielinsi e il gol sfiorato e quello fatto di testa e di rabbia".

(Fonte: Libero)