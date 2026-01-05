FC Inter 1908
Libero – Inter vince e manda segnale alle rivali e a sé stessa. Testa e cuore

Il commento del quotidiano dopo la vittoria dei nerazzurri contro la squadra di Italiano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Il quotidiano Libero, nell'edizione odierna, racconta della vittoria dell'Intera San Siro contro il Bologna così: "La squadra di Chivu domina e vuole mandare un segnale al Milan e al Napoli che avevano già archiviato i loro doveri ma anche e soprattutto a sé stessa. Come se volesse autoconvincersi di avere tutti gli attributi per essere lassù: testa, cuore, anima. E poi polmoni, piedi, giocatori come Lautaro che alzano il rendimento fino a livelli vertiginosi, e non solo per l'assist a Zielinski per l'1-0 (39', tiro mancino dal limite del polacco dopo grande combinazione della ThuLa) e la zuccata per firmare personalmente il 2-0. E giocatori come Thuram che segna il 3-0 in modo fortunoso, con un calcio

d'angolo che gli piove sulla spalla, ma dopo una partita di duelli che ricorda da vicino quelle giocate dal francese contro Bayern e Barcellona nella Champions dello scorso anno".

"La naturale lotta del primo tempo si trasforma in un'onda nerazzurra che cresce e travolge il Bologna nella ripresa. E la prestazione dei felsinei c'è, esiste, lo dimostra anche il gol di Castro, e per questo avvalora quella dei nerazzurri. Prima della partita Marotta aveva parlato chiarissimo a proposito del mercato come raramente succede nel settore". Il presidente dell'Inter ha parlato dell'opportunità Cancelo e delle proposte per Frattesi che è considerato un giocatore in uscita a fronte di un'offerta congrua.

Ai tre marcatori della partita i voti più alti assegnati dal quotidiano: 7 a Zielinskiche avvia e chiude l'azione del primo gol con un tocco visionario e salta perfino l'arbitro con un tiro imparabile. Se continua così la titolarità non gliela toglie nessuno. 7.5 a Thuram: "Che bel duello a tuttocampo con Lucumi prima e poi con Vitik, sportellate d'altri tempi. Visionario il colpo di tacco che dà slancio al gol di Zielinski, fortunato il 3-0. 8 a Lautaro che gioca da rifinitore avanzato a tutto campo, allegerendo, smistando, cambiando gioco, duettando e tirando più volte. E poi il pressing e l'assist a Zielinsi e il gol sfiorato e quello fatto di testa e di rabbia".

(Fonte: Libero)

