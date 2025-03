La lotta scudetto entra nel vivo e ora non è più un affare per "sole" tre squadre. Le 5 vittorie di fila della Juve che l'hanno portata a 6 punti dall'Inter capolista la iscrivono di fatto alla corsa finale.

"La Juve ha scatenando l’effetto più dirompente con un recupero segnato da cinque successi di fila, ma già l’Atalanta aveva destabilizzato l’oligarchia Inter-Napoli. La stessa Lazio, a 8 punti dal vertice, è lontana, ma in undici giornate tutto è possibile: la Juve di punti ne ha già recuperati 10 in cinque turni al Napoli. Il discorso Lazio è accademico: dovrebbero implodere tutte assieme quelle davanti. Però Baroni, e anche la Roma, sfideranno tre delle prime quattro — Atalanta, Juve, Inter — condizionando la classifica. Un dato è sicuro: mai, nell’era dei tre punti, le prime quattro sono state così vicine, in 7 punti, alla ventisettesima.