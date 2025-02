Un vero e proprio vortice di emozioni nello spazio di pochissimi giorni: sabato l'arrivo a Milano, domenica l'esordio con la maglia dell'Inter, in un derby, con un assist decisivo nei minuti finali. Un impatto fortissimo con il mondo nerazzurro per Nicola Zalewski : l'esterno polacco ha subito fatto vedere quelle che sono le sue caratteristiche principali e quello che potrà dare alla causa interista in questa parte di stagione, e le premesse sono state sicuramente positive. Il giocatore piace a Inzaghi, e ha già ben chiari i suoi prossimi obiettivi.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Come dimostra anche l'impiego immediato in un match così importante, l'ex romanista per caratteristiche di gioco piace molto a Inzaghi, che nello specifico lo vede come un vice Dimarco sulla corsia sinistra con la possibilità di dirottare Carlos Augusto in difesa, anche per dare più chance di rifiatare a Bastoni in caso di necessità.