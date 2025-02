L'esterno polacco, ultimo acquisto dell'Inter, non potrà essere a disposizione di Inzaghi per la gara di giovedì

Un esordio del genere, probabilmente, non se lo sognava neanche: in un derby, a San Siro, mettendo subito a referto un assist decisivo. Nicola Zalewski si è presentato così ai tifosi dell'Inter, e punta ora a confermarsi. Non dalla partita in programma giovedì contro la Fiorentina, però. Così scrive il Corriere dello Sport: "Catapultato nel mondo Inter a tempo di record, fino a lasciare il segno nella madre di tutte le partite per il tifoso nerazzurro.