"La cosa più difficile, si sa, è abituarsi all’ordinario. Per tutto il resto c’è Nicola Zalewski , finito dentro un frullatore di emozioni che se le metti insieme in due mesi, puoi già ritenerti fortunato. E invece Trigoria, casa, aereo per Milano, l’arrivo ad Appiano, Lautaro che fa da Cicerone e gli fa vedere tutto il centro sportivo, i dirigenti, Inzaghi, Zielinski, la riunione tecnica, San Siro, la panchina, il debutto, l’assist. Così, tutto d’un fiato. E il sorriso, non va dimenticato quel sorriso stampato sul volto di Zalewski, perché «d’ora in poi gli obiettivi dell’Inter sono anche i miei obiettivi»". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'esordio di Zalewski con la maglia dell'Inter. Il polacco è risultato decisivo, fornendo l'assist per l'1-1 di De Vrij al 93'.

"Zalewski è quel che non è mai stato Buchanan, per Inzaghi. Ovvero un’alternativa vera in fascia con caratteristiche offensive, molto più di quello che naturalmente possono rappresentare Darmian e Carlos Augusto, cambi più conservativi. Il passato non si dimentica: Zalewski nasce esterno offensivo, è abituato a guardare avanti più che indietro. Perfetto per Inzaghi, allora, che gli esterni titolari - Dumfries e Dimarco - li piazza più o meno ad altezza Thuram-Lautaro. Ecco perché tutto fa credere che il derby non resterà un episodio isolato. Ecco perché non ci sarà da stupirsi se a breve - non giovedì, evidentemente, perché nel recupero di Firenze per regolamento non potrà essere a disposizione - il «polacco di Tivoli» giocherà anche titolare. E potrà farlo in entrambe le fasce, perché può essere impiegato sia a sinistra sia a destra. Occhio alla gara di lunedì prossimo con la Fiorentina, ad esempio, quando Dumfries sarà squalificato...", ricorda poi la Rosea.