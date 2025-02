Il pareggio lascia qualcosa di sospeso, il punto non fa bene a nessuno. Sommer super portiere, De Vrij il migliore, ma non male anche Pavard e Bastoni. Sotto tono Calhanoglu, bene Mkhitaryan, Barella sente troppi il derby, Dumfries sente troppo il derby e anche Dimarco. Davanti bene sia Lautaro che Thuram. Quando Inzaghi mette Zalewski dico: ma che sta facendo? Ma invece Zalewski diventa determinante. L'Inter non deve mai essere presuntuosa, il primo tempo lo ha giocato da squadra che era favoritissima, questa cosa non la deve sentire se no si fa ammorbidire, anche se la partita l'ha fatta. Meglio nel secondo tempo, anche quando non ha l'acqua alla gola deve far finta che sta affogando".