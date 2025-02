Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato Milan-Inter. Il giornalista ha elogiato il neo arrivato Nicola Zalewski. "Il Milan si sta riempiendo di difensori. Walker lo ha preso, sta per chiudere per Joao Felix, prima punta, ma manca come il pane un mediano vecchia maniera. Il solo Fofana non basta. Bennacer e Musah sono insufficienti, la diga in mezzo del Milan non esiste. Puoi anche mettere Walker, Pavlovic, Gabbia, ma ti manca il filtro che evita le folate avversarie".