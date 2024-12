Arbitri, il nuovo presidente AIA Zappi: “Io a favore del VAR a chiamata”

È stato eletto ieri il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Antonio Zappi ha battuto il suo rivale Alfredo Trentalange. Il nuovo numero uno si è già espresso, specie in campagna elettorale, sul VAR a chiamata: «Ci sarà una completa apertura in tal senso, deve esserci una giustizia sostanziale prevalente. Nessuno può uscire dal campo immaginando di aver subito un torto. Non con questa tecnologia. Sono particolarmente favorevole al VAR a chiamata, non possono rimanere dubbi solo legati a ragioni protocollari. Vorrei che un capitano, un allenatore, potessero alzasse la mano per chiedere l’on field review. Mi piacerebbe che il rugby insegnasse qualcosa al calcio».