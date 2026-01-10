Nel corso di un editoriale pubblicato sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni , direttore del quotidiano, ha analizzato così il modo di comunicare di Cristian Chivu e Antonio Conte : "Quelli che si soffermano esclusivamente sulla comunicazione degli allenatori mi fanno ridere. Tutti raffinati semiologi, oramai, eredi inconsapevoli di Paolo Fabbri. Puntualmente, anche la sfida tra Chivu e Conte che, in caso di successo del primo, potrebbe addirittura chiudere il discorso scudetto con quattro mesi d’anticipo (e non esagero), viene trattata dal punto di vista del linguaggio dei tecnici, se non addirittura della loro gestualità. E allora Cristian diventa il nuovo guru, mentre Antonio resta una sorta di provocatore figlio di un’altra epoca, un soggetto polemico-funzionale, un’eccellenza del chiagni e fotti. Il campo arriva dopo: spesso, sempre. Ma il campo porta i fatti, il resto sono parole che, se non confortate dai risultati, valgono meno di zero.

Dicevo che Chivu viene indicato come esempio da seguire (e ci sta) ma solo perché è primo in classifica, con merito e dopo aver migliorato una squadra che sembrava già superiore alle altre. E quasi certamente lo era. I difetti sono invece attribuiti tutti a Conte: è il solito accumulatore di alibi - sibilano i paraguru -, e li diffonde, una volta gli infortuni, un’altra l’arbitro, un’altra ancora la società che percorre una strada parallela alla sua. Chi non sopporta Conte si pensa migliore di lui. Solo che Conte sa vincere; solo che è bravissimo e conosce i sistemi e il sistema, mentre molti di noi - esclusi i presenti... - sono destinati alla mediocrità. Tanto Chivu quanto Conte hanno gli occhi aperti, sono consapevoli delle loro responsabilità e dei possibili effetti di una sconfitta in un sistema che negli ultimi venticinque anni ha cambiato la graduatoria dei valori.